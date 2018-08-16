Ту-22МЗМ — иллюстрация быстрого и недорогого метода усиления боевой авиации

Казань, , 18:12 — REGNUM Выкатка на Казанском авиационном заводе модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М наглядно демонстрирует выбор пути резкого усиления российской боевой авиации, сделанный военным ведомством РФ, считает военный эксперт, редакторИА REGNUMСергей Кузьмичёв.

«Показанный в Казани Ту-22МЗМ — это прежде всего опытный самолет, предназначенный для воздушных и полигонных испытаний технических замыслов, которые будут включены в программу массовой модернизации имеющихся в ВКС ракетоносцев Ту-22М3.

Замысел модернизации состоит в том, чтобы резко усилить боевые возможности дальнего бомбардировщика-ракетоносца за счет нового радиоэлектронного оборудования и новых систем вооружения. В частности, предполагается дать самолету возможность нести гиперзвуковые и крылатые ракеты, что позволит ему уничтожать корабельные группировки противника, не входя в зону поражения корабельных систем ПВО или палубной истребительной авиации.

Выражаясь совсем просто — качественно изменить боевые возможности российской авиации без разработки абсолютно новых самолетов.

Программа модернизации Ту-22 соответствует способу решения этой задачи, который не требует масштабного финансирования. Этот способ российские ВКС впервые наглядно показали еще в 2015 году в Сирии, когда начали применять специализированную вычислительную подсистему СВП-24 «Гефест», благодаря которой старые свободнопадающие авиабомбы поражали цель не хуже высокоточных управляемых боеприпасов, стоимость которых на порядки выше.

Напомним, «Гефест» оказался настолько эффективен, что сброшенные с высоты шесть тысяч метров бомбы отклонялись от цели не более чем на четыре-шесть метров независимо от погодных условий.

В рамках такого подхода прекрасно себя зарекомендовавший планер ракетоносца Ту-22 будет наполнен новым оборудованием и вооружением, которое вдохнет в старый советский боевой самолет вторую жизнь.

Отметим еще раз — выбранный российским военным ведомством путь решения стоящих перед ним задач не поражает воображение публики новейшими воздушными аппаратами. Но этот вариант позволяет быстро и недорого расширить и усилить боевые возможности российской авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 16 августа прошла церемония передачи опытного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М на наземные и летные испытания.

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