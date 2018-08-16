В Ульяновске строят более 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А

Ульяновск, , 17:52 — REGNUM В России в разной степени постройки находятся более десяти тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, заявил 16 августа управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов.

Об этом руководитель авиазавода сообщил на авиационной конференции в Ульяновске.

«В настоящее время три транспортника уже успешно эксплуатируются, свыше 10 воздушных судов находятся в различной степени готовности в производстве», — сказал Василий Донцов.

Напомним, Ульяновское предприятие АО «Авиастар-СП» является дивизионом транспортной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Справка ИА REGNUM : Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, в частности его модернизированный вариант Ил-76МД-90А предназначен для перевозки и (или) воздушного десантирования 60 тонн различных грузов на расстояние до 4200 км.

В грузовом отсеке самолета можно разместить четыре бронемашины или грузовых автомобиля, 126 пехотинцев с полным снаряженим.

Самолет Ил-76 выпускается в различных модификациях, включая военный вариант с пушечным вооружением и системой установки помех, пожарный самолет, самолет для поисково-спасательных операций на море, «летающий госпиталь» и т.д.

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