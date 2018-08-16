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Компания APR выпустила 350-сильную версию кроссовера Volkswagen Atlas

Техника

В России эта модель известна под названием Terramont

Вашингтон, 16 августа 2018, 16:00 — REGNUM  Компания APR, специализирующаяся на выпуске тюнинг-пакетов автомобилей Volkswagen, выпустила свою версию кроссовера Atlas, мощность силовой установки которой составляет 350 л. с. Об автомобиле 15 августа рассказал портал CNET.

https://twitter.com/TaniaGlezAZ/status/1029748068323938304

Кроме внешнего тюнинга, ателье решило добавить к имеющемуся 2-литровому двигателю мощностью 235 л. с. турбокомпрессор от Volkswagen Golf R, также машина получила новую уникальную выхлопную систему, сделанную на заказ. В итоге мотор стал выдавать мощность 350 л. с., а его значение показателя крутящего момента стало равным 474 Нм.

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Напомним, среднеразмерный кроссовер Atlas известен в России под названием Terramont. Автомобиль построен на базе платформы MQB. Полноприводный вариант автомобиля оснащается двигателем мощностью 238 л. с., переднеприводный — 238 л. с.

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