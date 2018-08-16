Премьера кроссовера Haval F7 пройдёт в рамках Московского автосалона

Москва, , 15:39 — REGNUM Компания Great Wall привезет на Московский автосалон новый кроссовер Haval F7, автолюбители смогут увидеть автомобиль уже 29 августа 2018 года, в первый день работы мотор-шоу. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что этот автомобиль будет производиться на новом заводе Haval в России, который раположен в Тульской области. На презентации кроссовера будет присутствовать шеф-дизайнер китайской марки Фил Симмонс. В компании отмечают, что Haval F7 ориентирован на аудиторию в возрасте от 20 до 35 лет.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что строительство завода Haval в Тульской области завершено. Конвейер предприятия будет запущен в первом квартале 2019 года.

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