Subaru отзовёт в США 293 кроссовера Ascent и уничтожит их

Индианаполис, США, , 15:23 — REGNUM Subaru объявила об отзыве в США 293 кроссоверов Ascent, кузова которых не были сварены должным образом из-за ошибки в работе роботов на производстве. Об этом 15 августа сообщил портал Motor1.

Компания обнаружила данный дефект 21 июля 2018 года, в ходе контрольной проверки, проводившейся на заводе, расположенном в штате Индиана. Специалисты увидели, что у ряда машин отсутствует точечная сварка в области центральной стойки. В компании отметили — данный дефект может привести к тому, что в случае ДТП водитель и пассажиры могут получить травмы.

Дилеры успели продать лишь 9 экземпляров таких Ascent, остальные остались на складах. Примечательный момент — в компании сообщили, что все эти автомобили будут уничтожены, поскольку данный производственный дефект невозможно исправить. Под отзыв попали машины, произведенные компанией в период с 13 по 21 июля 2018 года. Их владельцы получат новые автомобили.

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Напомним, Subaru Ascent — новый среднеразмерный пятидверный кроссовер компании, в основу которого лёг концепт-кар VIZIV-7. Компания впервые представила его в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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