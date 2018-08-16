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«Действительно, муляж» — что Киев покажет под видом ракетного комплекса

Техника

То, что украинская сторона показала под видом чуть ли не готового оперативно-тактического ракетного комплекса, на деле является пока натурным макетом

Москва, 16 августа 2018, 14:50 — REGNUM  Киеву просто не хватило бы времени на производство оперативно-тактического ракетного комплекса, поэтому, действительно, речь идет о макете, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее о том, что демонстрация нового украинского ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» на предстоящем параде в Киеве не более, чем фейк, написал работник «Южмаша» Алексей Василенко на своей странице в соцсети Facebook. Ни в железе, ни в рабочей документации его не существует.

«Действительно, то, что украинская сторона показала под видом чуть ли не готового оперативно-тактического ракетного комплекса, на деле является пока натурным макетом.

Совсем не так давно проходили лишь первые огневые испытания двигателя ракеты — с этого момента и до получения готового изделия нужны годы дорогостоящих работ. А Киев уже хочет похвастаться ракетой на параде».

Напомним, накануне директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурц в Facebook заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины появится оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан».

Ответивший Згурцу работник «Южмаша» также заявил, что другой ракетный комплекс, «Гром», над которым также работают украинские специалисты, не существует даже в виде опытного образца. Фейки имеют печальное свойство шириться и овладевать массами, написал Василенко, добавив, что выехать на парад смогут разве что «шасси с установленным на нем фанерным муляжом».

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День независимости 24 августа Киев собирается отметить военным парадом с участием 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники. На мероприятие приглашены представители 15 стран.

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Вооруженные силы Украины
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