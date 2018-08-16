Уралвагонзавод показал новую машину БРЭМ в действии

Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:24 — REGNUM Возможности новой бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Омсктрансмаша впервые были продемонстрированы на конкурсе специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018», сообщает 16 августа пресс-служба Уралвагонзавода на странице предприятия Вконтакте.

«46-тонная махина, которая способна разгоняться до 70 километров в час, поразила военных не только своими размерами, но и возможностями», — говорится в сообщении.

Бронемашина успешно прошла дистанцию в 5 км, по пути преодолев брод, мост и дымовую завесу. А также подняла 18-тонный груз и вытащила из трясины застрявший танк. То есть выполнила все заявленные разработчиком функции. Отмечается, что прежде омская машина демонстрировалась исключительно на выставках.

БРЭМ предназначена для эвакуации аварийных танков, в том числе из зоны действия огня противника, на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие. Также машина используется для эвакуации застрявших объектов бронетанковой техники и оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании танков в полевых условиях.