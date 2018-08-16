В Казани показали обновлённый бомбардировщик Ту-22М3М

Казань, , 14:06 — REGNUM Первый прошедший глубокую модернизацию дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М был направлен на наземные и летные испытания, передаёт телеканал «Звезда».

Отмечается, что выкатка модернизированной версии дальнего бомбардировщика состоялась 16 августа на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

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В ходе работ по модернизации у бомбардировщика была произведена замена бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), также самолёт был оснащён новой информационно-управляющей системой, связным, прицельным оборудованием и оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в Воздушно-космические силы России в 2021 году.

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