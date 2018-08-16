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Орбитальная группировка России пополнится двумя спутниками связи и вещания

Техника

Аппараты «Экспресс» отправятся на орбиту в 2020 году

Москва, 16 августа 2018, 14:01 — REGNUM  Два новых космических аппарата серии «Экспресс» пополнят российскую орбитальную группировку спутников связи и вещания в 2020 году, сообщает 16 августа пресс-служба компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва.

«Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашения, подписанные ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia, предусматривают проектирование аппаратов, их изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите, а также изготовление связных полезных нагрузок к двум спутникам.

При создании космических аппаратов будет применена платформа среднего класса «Экспресс-1000», разработанная предприятием Решетнёва. Передачу услуг обеспечит дополнительное оборудование, работающее в различных диапазонах.

Предполагается, что оба спутника будут запущены на геостационарную орбиту в 2020 году и размещены в позициях 96,5 и 145 градусов восточной долготы соответственно.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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