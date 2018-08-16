Четверг, 16 Августа 2018 года
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Polestar сделает полноприводные Volvo более «дрифтовыми»

Техника

Компания разработала для этого специальное ПО

Polestar сделает полноприводные Volvo более «дрифтовыми»
Kārlis Dambrāns
Volvo XC40

Гётеборг, Швеция, 16 августа 2018, 13:17 — REGNUM  Компания Polestar решила добавить «дрифтовости» полноприводным автомобилям Volvo путём выпуска специального программного обеспечения для электроники, которое перенаправляет мощность на задние колеса машин. Об этом 15 августа сообщил портал Top Gear.

https://twitter.com/BBC_TopGear/status/1029812562630729728

Отмечается, что такое ПО можно будет установить на автомобили, которые выйдут в 2019 году и будут построены на бази шасси CMA и SPA. Таким образом, разработкой Polestar смогут воспользоваться владельцы кроссоверов XC40 и машин 60-й и 90-й серий с традиционными ДВС. Это ПО не поможет владельцам гибридов по той причине, что эти автомобили могут становиться более «дрифтовыми» благодаря установленному в них электромотору.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что компания Polestar уходит от материнской компании Volvo и превращается в полностью самостоятельный бренд. Под крылом Volvo Polestar находилась на протяжении почти 20 лет.

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