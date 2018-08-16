Renault представила в России кросс-версии Sandero, Logan и Dokker

Москва, , 12:44 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил в России новую серию Stepway, в которую вошли кросс-версии моделей Sandero, Logan и Dokker. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба компании.

В Renault обращают внимание на то, что все автомобили получили защитный пластиковый обвес, а их клиренс был увеличен до 195 мм. Отмечается, что кросс-версии Logan и Sandero будут доступны в варианте City, в данном случае машины будут оборудованы вариатором X-Tronic. Широкой публике все модели будут показаны в первый день работы предстоящего Московского автосалона.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, компания «Рено Россия» объявила о том, что она начинает поставки автомобилей Renault российской сборки в Монголию. Дистрибуцией в этой стране будет заниматься компания Monnis Motors.

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