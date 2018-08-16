Эксперты из США протестировали пятидверную Lada 4x4 и сделали выводы

Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Эксперты популярного в США и за их пределами портала Motor1 провели тест-драйв пятидверной версии внедорожника Lada 4×4. Соответствующая статья была опубликована 14 августа на сайте издания.

Автор Motor1 Роланд Хильдербрандт поделился с читателями мнением об автомобиле. Он оценил его характеристики, удобство использования, уровень потребления топлива и внедорожные качества.

После проведённых испытаний специалист Motor1 сказал, что он поставил бы машине три звезды из пяти возможных. По его мнению, двигатель Lada 4×4 безнадёжно устарел, также Хильдербрандту не понравилось качество сборки.

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Однако в итоге автор статьи заявил, что добавляет машине ещё две звезды по той причине, что этот внедорожник с избытком даёт водителю всё то, что только обещают многие современные автомобили класса SUV — характер и приключения.

Он посоветовал своим читателям взять пятидверную версию автомобиля, если они собираются выезжать на бездорожье лишь изредка и трехдверную, если они хотят отправиться в серьёзное путешествие по горам.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новая версия LADA 4×4, возможно, будет построена на базе той же платформы (Nissan B0), что и кроссовер Duster. При этом представители «АвтоВАЗа» утверждают, что автомобиль не будет иметь ничего общего с Duster и сохранит выдающиеся показатели проходимости.

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