Модернизированные ракетоносцы Ту-22М3М «пойдут в войска» в 2021 году

Казань, , 12:19 — REGNUM Прошедшие глубокую модернизацию дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в Воздушно-космические силы в 2021 году. Об этом сообщил 16 августа президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, строевые самолеты с крылом изменяемой стреловидности начиная с 2019 года начнут поступать на Казанский авиастроительный завод «для параллельного начала работ по глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года».

Глубокая модернизация машины предполагает замену бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), также самолёт получит новую информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Туполев» Александр Конюхов заявил, что российское Министерство обороны заказало авиапроизводителю глубокую модернизацию стратегического ракетоносца Ту-95.

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