Состояние мостов Австрии проверяется каждые два года

Вена, , 10:26 — REGNUM Состояние австрийских мостов проверяется каждые два года, заявил глава находящейся в подчинении министерства транспорта Австрии корпорации ASFiNAG Райнер Кинрайх. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 16 августа.

«Мы основательно проверяем наши мосты каждые два года, а каждые шесть лет проходит всеобъемлющий контроль. В последнее время мы используем беспилотные летательные аппараты там, куда сложно добраться, как в случае очень высоких мостов», — сказал Кинрайх.

Недавно было осмотрено шесть мостов с особенной конструкцией из общего числа в 5200 мостов в Австрии. В том числе был проверен мост на пограничном с Италией перевале Бреннер, имеющий 190-метровую высоту.

Кроме того, постоянно совершенствуются меры по обеспечению безопасности инженеров, чтобы они могли сосредоточиться на своих задачах при работе на опасной высоте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост Моранди на высоте 45 м. При этом погибли 39 человек. 16 августа объявлено днем траура в Италии.

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