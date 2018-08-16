Audi отзывает в России автомобили A3 из-за дефекта коробки передач

Москва, , 10:04 — REGNUM Audi отзывает в России 40 автомобилей модели A3 из-за проблем в гидросистеме коробки передач, под отзыв попали машины, проданные в России в 2015 году. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что из-за высокого давления в гидросистеме может быть повреждён аккумулятор давления. Следствием этого может стать её негерметичность. VIN-коды автомобилей, попавших под отзыв, опубликованы на сайте Росстандарта. Сообщается, что в сервисных центрах специалистами будет произведено обновление ПО блока управления коробки передач.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Росстандарт проинформировал об отзыве 3968 автомобилей Ford, причиной которого стал дефект нажимного диска сцепления. Под отзыв попали автомобили моделей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga.

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