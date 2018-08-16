Японский дизайнер представил робота, копирующего человеческие эмоции

Токио, , 10:04 — REGNUM Модель робота, способного устанавливать зрительный контакт с человеком и воспроизводить мимику собеседника, представил японский дизайнер Такаюки Тодо на выставке в Ванкувере. 15 августа об этом сообщает TechCrunch.

Робот, получивший название SEER (Simulative Emotional Expression Robot — робот, симулирующий эмоции) представляет собой модель небольшой человеческой головы. Образец работает в двух режимах: установление визуального контакта или имитация эмоций собеседника. Технически оба режима обеспечиваются встроенной камерой, способной отслеживать и распознавать мимические проявления эмоций человека, взаимодействующего с роботом.

В режиме подражания робот повторяет положение головы, бровей и век собеседника. Создатель робота Такаюки Тодо указывает, что хотя человеческие эмоции более выразительны, все-таки мимика робота, с реалистично проработанными глазами, производит сильное впечатление.

Автор уверяет, что в режиме визуального контакта у человека даже устанавливается эмоциональная связь с роботом. Этот эффект удалось достигнуть в результате кропотливой работы по воспроизведению модели человеческого лица и глаз робота, очень похожих на человеческие.

Пока робот SEER является лишь художественным проектом, однако использованные технологии могут быть применены для создания электронных ассистентов уже в ближайшем будущем.

Отметим, что это не первый проект Такаюки Тодо по созданию робота, способного на установление зрительного контакта и выражение эмоций. В 2013 году им был представлен робот GAZEROID, представляющий собой модель женской головы. А в 2015 году был выпущен улучшенный образец GAZEROID 1.1.