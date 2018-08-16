Дилеры Dongfeng начали принимать заявки на кроссовер Forthing T5

Пекин, , 09:20 — REGNUM Компания Dongfeng вывела на домашний рынок кроссовер Forthing T5. Несмотря на то, что официальный старт продаж запланирован на сентябрь 2018 года, дилеры уже начали приём заявок на автомобили. Об этом 15 августа сообщил портал Chinamobil.

Покупателям будет предложено на выбор два бензиновых двигателя — 1,5-литровый мощностью 150 л.с. и 1,6-литровый турбированный агрегат, мощность которого составляет 204 л. с. Длина нового автомобиля равна 4550 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1725 мм. Базовый вариант автомобиля можно приобрести по цене от 95 тыс. юаней (922 тыс. рублей по текущему курсу). В зависимости от мотора машина будет поставляться с 6-ступенчатой механической КП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

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Напомним, модель Forthing T5 компания показала в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. По мнению экспертов, английское слово Forthing появилось в результате транскрипции названия бренда Fengxing, который принадлежит Dongfeng.

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