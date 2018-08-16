На Камчатке спустили на воду спасательный катер нового поколения

Петропавловск-Камчатский, , 08:51 — REGNUM Поисково-спасательный катер нового поколения «СМК-2187», предназначенный для Тихоокеанского флота, спущен на воду в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба Восточного военного округа.

В ведомстве отметили, что катер проекта 23 370М отличается от предыдущей модификации большей скоростью хода и улучшенной мореходностью. Кроме того, судно способно принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом.

«Подобные катера предназначены для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 метров», — уточнили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля на Ярославском судостроительном заводе был спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава». Корабль предназначен для охраны государственной границы на море и для несения дозорной службы в прибрежной зоне.

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