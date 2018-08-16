Китай представил луноход для обратной стороны Луны

Пекин, , 08:35 — REGNUM Снимки нового лунохода, который будет доставлен на обратную сторону Луны космическим аппаратом «Чанъэ-4», представили китайские инженеры. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Луноход пока не получил собственного названия. Он имеет размеры 1,5×1,0×1,1 м, снабжен шестью колесами и двумя раздвижными солнечными панелями.

Читайте также: NASA закрыло проект по созданию аппарата для поиска воды на Луне

В целом новое устройство напоминает прежнюю версию лунохода — аппарат «Юйту», который был доставлен на поверхность спутника Земли в декабре 2013 года. Неполадки привели к тому, что в январе 2014 года «Юйту» перевели в «спящий режим».

Новый луноход более совершенен и способен справиться со сложным рельефом местности и особенностями изучаемых объектов, отмечают его создатели. Ожидается, что аппарат прилунится в районе бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне небесного тела.

https://twitter.com/XHNews/status/1029766338963591168

Читайте подробнее: Китайские «лунные визиты». О первых шагах Поднебесной к Луне: «Чанъэ-3»