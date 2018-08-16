МИД РФ: Россия не поддерживает полный запрет боевых роботов

Москва, , 07:47 — REGNUM На переговорах группы экспертов из 80 стран, посвящённых вопросам контроля над автономными системами вооружений, российская делегация поддержит сохранение человеческого контроля над боевыми роботами, однако выступит против категорического запрета на развитие такого типа оружия. Об этом пишет 16 августа «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на источник в российском МИД, сообщает, что переговоры экспертов состоятся в конце августа в Женеве под эгидой Организации Объединённых Наций.

Отмечается, что собеседник издания в МИД РФ объяснил, что на сегодняшний день запрещать так называемых роботов-убийц ещё не пришло время, так как в мире не создано ни одного реально действующего образца автономной техники подобного типа. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока у человечества есть лишь «поверхностное и умозрительное» представление о таких системах.

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Напомним, по словам военного эксперта ИА REGNUM, редактора Сергея Кузьмичёва, введение в российских вузах нового направления подготовки офицеров по специальности «Робототехника военного и специального назначения» свидетельствует о том, что эффективность применения робототехники в военном деле признана окончательно и бесповоротно.

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