Lexus начнёт продавать в России компакт-кроссовер UX в конце 2018 года

Москва, , 07:44 — REGNUM Модель UX, являющаяся первым компакт-кроссовером Lexus, поступит в продажу в конце 2018 года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба компании.

В России автопроизводитель будет предлагать к покупке автомобиль, оборудованный бензиновым двигателем объёмом 2 л. В этом случае усилие на колёса будет передавать вариатор Direct Shift CVT. Кроме того, будет доступна гибридная версия UX, оборудованная системой полного привода E-Four. Отмечается также, что покупателям будет предложен вариант Lexus UX F SPORT.

Читайте также: В Тульской области завершено строительство завода Haval

Напомним, Lexus впервые показала модель UX в марте 2018 года на автосалоне в Женеве, концепт-кар, который лёг в основу кроссовера, компания представила ещё в 2016 году. Машина построена на базе платформы GA-C, её длина равна 4,5 м, а колёсная база — 2,63 м.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen привезёт на Московский автосалон электрокар I.D