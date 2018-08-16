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В Тульской области завершено строительство завода Haval

Техника

Автомобили, которые будет выпускать это предприятие, китайская компания покажет на предстоящем Московском автосалоне

Тула, 16 августа 2018, 07:26 — REGNUM  Китайский автопроизводитель Haval завершил строительство предприятия в Тульской области, завод должен начать свою работу в первом квартале 2019 года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Сегодня продолжаются работы по подготовке территории и строительству дорог, планируется, что они будут окончены ещё в августе 2018 года. На завод продолжает завозиться различное оборудование. На предстоящем мотор-шоу в Москве Haval покажет автомобили, которые будет выпускать данное предприятие.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в компании планируют, что объёмы производства будут увеличены до 150 тыс. автомобилей в год (первоначально завод будет выпускать 80 тыс. машин в год). Уровень локализации планируется поднять с 30% до 60%.

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