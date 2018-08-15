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Volkswagen привезёт на Московский автосалон электрокар I.D

Техника

Российские автолюбители также смогут вживую увидеть модель Arteon

Москва, 15 августа 2018, 15:34 — REGNUM  На предстоящем мотор-шоу в Москве немецкая компания Volkswagen покажет третье поколение кроссовера Touareg, новый кроссовер Teramont и ряд других новинок. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат».

В компании сообщили, что автолюбители также смогут увидеть ограниченную серию Polo Joy, лифтбэк (фастбэк) Arteon и даже электрокар I.D. Стоит отметить, что последние два автомобиля будут впервые представлены в России.

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Напомним, Московский автосалон пройдёт в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Первыми о своём участии в этом мотор-шоу заявили такие компании, как Volkswagen, Hyundai, Kia, Renault, Lada, УАЗ, Lifan и Haval.

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