В России за полгода продано машин премиум-класса на сумму 281 млрд рублей

Москва, , 15:14 — REGNUM В первом полугодии 2018 года российские покупатели приобрели автомобилей премиум-класса на сумму около 281 млрд рублей, всего было продано более 70 тыс. таких машин. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат».

В этом сегменте российского авторынка по-прежнему лидирует немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, с января по июнь 2018 года в России было продано автомобилей этой компании на сумму 77 млрд рублей. На втором месте рейтинга разместилась компания BMW (63 млрд рублей), на третьем — Lexus (47 млрд рублей).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Mercedes-Benz заняла пятое место в рейтинге автопроизводителей, в основу которого легли доходы компаний, полученные ими в первом полугодии 2018 года.

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