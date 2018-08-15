Smart предложил российским покупателям ограниченную серию автомобилей

Москва, , 14:35 — REGNUM Smart начал продавать в России ограниченные серии автомобилей, машины от стандартных отличаются внешним видом, они окрашены в оригинальные цвета. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Желающие стать обладателями этих автомобилей могут выбрать следующие варианты окраски: «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Шампань» или «Красный кармин». Также компания начала принимать заявки на приобретение автомобиля Smart Ushuaia Premium Edition.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что с января по июль 2018 года автомобили марки Smart в России решили приобрести 564 покупателя, продажи компании выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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