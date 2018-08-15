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Фото: Audi вывела на трассу Нюрбургринг «заряженную» версию кроссовера Q3

Техника

Ожидается, что мощность силовой установки автомобиля будет не менее 400 л. с

Нюрбург, Германия, 15 августа 2018, 13:00 — REGNUM  Заряженный кроссовер Audi RS Q3 попал в объектив камеры фотошпионов в тот момент, когда сотрудники компании тестировали его на трассе Нюрбургринг. Фотографии автомобиля опубликовал 15 августа портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1029503000497274880

Пойманный автопапарацци образец был одет в камуфляж, но по некоторым особенностям кузова можно понять, что это был именно Audi RS Q3. Ожидается, что мощность силовой установки автомобиля будет около 400 л. с., поскольку такой стоит на моделях RS3 и TT RS. Что касается коробки передач, то, по мнению некоторых экспертов, машина будет оборудована роботизированной КП с двойным сцеплением.

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Напомним, Audi представила стандартную версию кроссовера Q3 в июле 2018 года. Рекомендованная розничная цена базовой комплектации автомобиля в России составляет 2,02 млн рублей.

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