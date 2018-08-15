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Renault объявил о начале поставок автомобилей в Монголию

Техника

В роли партнёра компании выступает монгольская Monnis Motors

Renault объявил о начале поставок автомобилей в Монголию
Toby Jagmohan
Логотип Renault

Москва, 15 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Компания «Рено Россия» объявила о начале поставок автомобилей Renault российского производства в Монголию, дистрибуцией в стране займётся компания Monnis Motors. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба компании.

На монгольский рынок Renault будет поставлять седан Logan, хетчбэк Sandero и его кросс-версию Sandero Stepway, а также кроссоверы Duster и Kaptur. Отмечается, что компания Monnis Motors является одним из крупнейших игроков на автомобильном рынке Монголии.

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Напомним, в топ-10 автомобильных марок, составленном на основе продаж автомобилей в России в первом полугодии 2018 года, Renault заняла восьмую позицию (сразу после BMW и перед Nissan).

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