В июле компания Nissan продала в России почти 6 тыс. автомобилей

Москва, , 12:08 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan в июле 2018 года смог продать в России 5 961 машину, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат».

Всего с января по июль 2018 года Nissan смог реализовать в нашей стране 42 998 автомобилей (рост продаж — 5%). По итогам продаж за обозначенный период внутренний рейтинг компании возглавил кроссовер X-Trail, его решили приобрести 1358 покупателей (рост продаж — 28%). На втором месте оказался другой автомобиль класса SUV — Qashqai.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг автомобильных брендов, представленных на российском авторынке. Он был составлен аналитиками исходя из результатов продаж в период с января по июнь 2018 года. Nissan занял в нём девятую позицию.