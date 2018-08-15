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Появилась новая информация о седьмом поколении третьей серии BMW

Техника

Автомобиль будет построен на платформе CLAR

Берлин, 15 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Седьмое поколение третьей серии BMW будет представлено широкой публике в октябре 2018 года на автосалоне в Париже, модель получит внутренний индекс G20. Об этом 14 августа сообщил портал Motor1.

В основу будущей машины ляжет платформа CLAR, ожидается, что колесная база автомобиля будет несколько больше, чем у текущей версии, а его вес будет меньше на 55 кг. Автомобиль в базовой комплектации будет оборудован трёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,5 л. Топовая комплектация получит 380-сильный 3-литровый мотор.

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Напомним, автомобили третьей серии BMW выпускает с 1975 года, шестое поколение модели компания производит с 2012 года. Автомобиль представлен в кузовах седан, универсал и хетчбэк.

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