«Златмаш» резко нарастит выпуск продукции для «оборонки»

Златоуст, Челябинская область, , 08:05 — REGNUM Входящий в госкорпорацию Роскосмос Златоустовский машиностроительный завод («Златмаш») намерен существенно нарастить выпуск продукции оборонного назначения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора предприятия Антона Лобанова, утверждённый бюджет Роскосмоса предполагает существенное увеличение выпуска военной продукции.

«Государство уже разместило и планирует дальше размещать у нас заказы на серийную и перспективную боевую технику. Работы будет так много, как никогда за последние 20 лет», — подчеркнул руководитель завода.

Напомним, «Златмаш» — одно из ведущих предприятий в России, выпускающее ракетные комплексы стратегического назначения для Военно-морского флота РФ. В частности, жидкостными баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» производства данного предприятия оснащаются подводные атомные крейсеры 667БДРМ «Дельфин».