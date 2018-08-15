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«Златмаш» резко нарастит выпуск продукции для «оборонки»

Техника

Утверждённый бюджет Роскосмоса предполагает существенное увеличение выпуска военной продукции

«Златмаш» резко нарастит выпуск продукции для «оборонки»
Запуск ракеты Р-29РМУ2 «Синева» с подводной лодки

Златоуст, Челябинская область, 15 августа 2018, 08:05 — REGNUM  Входящий в госкорпорацию Роскосмос Златоустовский машиностроительный завод («Златмаш») намерен существенно нарастить выпуск продукции оборонного назначения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора предприятия Антона Лобанова, утверждённый бюджет Роскосмоса предполагает существенное увеличение выпуска военной продукции.

«Государство уже разместило и планирует дальше размещать у нас заказы на серийную и перспективную боевую технику. Работы будет так много, как никогда за последние 20 лет», — подчеркнул руководитель завода.

Напомним, «Златмаш» — одно из ведущих предприятий в России, выпускающее ракетные комплексы стратегического назначения для Военно-морского флота РФ. В частности, жидкостными баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» производства данного предприятия оснащаются подводные атомные крейсеры 667БДРМ «Дельфин».

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Военно-промышленный комплекс
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