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Toyota подняла цены на модели Hilux, Camry и Land Cruiser Prado

Техника

Наибольшее повышение цены зафиксировано у одной из комплектаций бизнес-седана Camry

Москва, 15 августа 2018, 07:45 — REGNUM  По итогам планового мониторинга цен аналитики зафиксировали, что компания Toyota подняла цены на модели Hilux, Land Cruiser Prado и Camry. Об этом 14 августа сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что меньше всего подорожали пикапы Hilux — на 23−26 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Цена внедорожника Land Cruiser Prado выросла более ощутимо на 40−55 тыс. рублей. Что касается седана Camry, то после повышение цен он обойдётся покупателям на 18−80 тыс. рублей дороже.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в июле 2017 года Toyota продала в России 9737 автомобилей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Сейчас доля компании на рынке составляет 6,8%.

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