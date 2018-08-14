На мотор-шоу в Москве стенд Kia будет одним из самых больших

Москва, , 15:14 — REGNUM На предстоящем Московском автосалоне стенд южнокорейской компании Kia будет одним из самых больших, автопроизводитель намерен представить на мотор-шоу четыре новых автомобиля. Об этом 14 августа сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что павильон компании займет площадь 2 470 кв. м. Главной премьерой Kia на выставке станет третье поколение хэтчбэка Ceed, также российские автолюбители смогут посмотреть на универсал Ceed Sportswagon, третье поколение седана Cerato и обновлённый кроссовер Sportage.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский автосалон откроет свои двери широкой публике 29 августа 2018 года. На нём, в частности, «АвтоВАЗ» представит автомобили нового семейства Granta, а компания Renault покажет новый кроссовер C-класса.

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