GM запатентовала активную аэродинамическую систему для Chevrolet Corvette

Детройт, США, , 14:53 — REGNUM Компания General Motors запатентовала активную аэродинамическую систему для спорткара Chevrolet Corvette. Об этом 13 августа рассказал портал Motor1.

Издание опубликовало фотографии, которые приложены к трём патентным заявкам, касающимся таких аэродинамических элементов кузова автомобиля, как воздуховоды, спойлеры и юбки. Предполагается, что все они будут изменять аэродинамические свойства машины, благодаря чему будут меняться показатели прижимной силы, максимальной скорости автомобиля и его управляемости.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году General Motors уже подавала патентные заявки на активную аэродинамику Chevrolet Corvette, связанную с изменением клиренса.

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