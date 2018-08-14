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«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta

Техника

Широкой публике автомобили будут показаны на предстоящем Московском автосалоне

«АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta
Трубин Валера
Фирменный диск Lada Granta

Самара, 14 августа 2018, 13:01 — REGNUM  «АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей нового семейства Lada Granta, в которое входят седан, универсал, хэтчбэк и лифтбэк. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба компании.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой запечатлены модели. О принадлежности машин к новому семейству Granta говорит их передняя часть, выполненная в фирменной X-стилистике. Пресс-служба отмечает, что премьерный показ автомобилей состоится на Московском автосалоне, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что «АвтоВАЗ» запатентовал приборную панель для Lada Granta. Новая панель отличается от старой радиальным расположением цифр спидометра и тахометра, а также увеличенным дисплеем бортового компьютера.

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ запатентовал приборную доску для обновленной Lada Granta

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