Внедорожники Tahoe и Suburban от Chevrolet получили спецверсию Premier Plus

Детройт, США, , 12:31 — REGNUM Chevrolet представила специальные версии больших внедорожников Tahoe и Suburban, автомобили с приставкой Premier Plus получили 6,2-литровый бензиновый двигатель V8. Об этом 13 августа сообщил портал Motor1.

Стоит отметить, что мотор V8 изначально был доступен для версий RST, однако его объём был меньше — 5,3 л. Новый двигатель выдаёт 426 л.с. Кроме новой силовой установки автомобили получили ряд других премиальных обновлений, в их числе: двухцветный салон, в отделке которого используется красное дерево и кожаные передние сиденья, которые оборудованы системой подогрева и вентиляции. Автомобили серии Premier Plus также получили новое цифровое оборудование и новые 22-дюймовые колёса.

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Напомним, Tahoe и Suburban — рамные полноразмерные внедорожники. Компания General Motors выпускает модель Tahoe с 1995 года. Suburban отличается от Tahoe увеличенной колёсной базой.

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