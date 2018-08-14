Chery выложил в сеть фото салона нового седана Arrizo GX

Пекин, , 10:29 — REGNUM Китайский производитель Chery продемонстрировал салон нового седана Arrizo GX, внешний вид которого автолюбители могли оценить в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Фотографии 14 августа опубликовал портал NJCar.

Из особенностей интерьера и оснащения салона автомобиля можно отметить сенсорную панель управления климат-контролем и мультимедийный центр, управление которым осуществляется исключительно при помощи сенсорного дисплея. Стоит отметить, что приборная панель машины является наполовину цифровой.

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Напомним, в основу этого переднеприводного автомобиля легло шасси M1X, над созданием которого Chery работал совместно с Jaguar Land Rover. Под капотом машины будет установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. Что касается коробки передач, то покупатели смогут выбрать между механической КП на пять скоростей и вариатором.

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