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УАЗ выпустит экспедиционные версии моделей «Хантер» и «Буханка

Техника

Об этом сообщают источники в компании

УАЗ выпустит экспедиционные версии моделей «Хантер» и «Буханка
Hugin
УАЗ Hunter. Экспедиционная версия

Ульяновск, 14 августа 2018, 09:24 — REGNUM  Ульяновский автозавод в ближайшее время планирует выпустить экспедиционные версии моделей «Хантер» и «Буханка». Об этом 13 августа сообщил портал «Автовести» со ссылкой на источники в компании.

Издание пишет, что на данный момент нет точной информации о том, какое оборудование получат новые версии известных автомобилей. Однако есть предположения, что изменения будут аналогичны тем, какие получила экспедиционная версия «Патриота».

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщало о том, что УАЗ представил юбилейную версию «Буханки» и прототип гибридного автомобиля, выполненного на базе автомобиля «Профи». В июне 2018 года российский автопроизводитель представил «футбольную» версию внедорожника «Патриот».

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