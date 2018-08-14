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Фотошпионы поймали на дороге серийную версию Lada Vesta Sport

Техника

Им удалось сфотографировать автомобиль во время транспортировки

Фотошпионы поймали на дороге серийную версию Lada Vesta Sport
Иллюстрация: Циата из группы в ВКонтакте «Lada Vesta»
Lada Vesta Sport

Москва, 14 августа 2018, 07:53 — REGNUM  В сети появились первые фотографии серийного автомобиля Lada Vesta Sport без камуфляжа, они были выложены в паблике Lada Vesta социальной сети «ВКонтакте».

Фотошпионам удалось сфотографировать автомобиль во время транспортировки. Машина имеет характерную окраску, включающую специальное выделение элементов X-дизайна, а также надписи Sport.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM «АвтоВАЗ» покажет модель широкой публике на предстоящем автосалоне в Москве, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Стоит отметить, что автопроизводитель до сих пор не озвучил цены комплектаций автомобиля.

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