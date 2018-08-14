Honda представила обновлённый Civic 2019 модельного года

Токио, , 07:38 — REGNUM Купе и седан Honda Civic 2019 модельного года получат небольшие обновления, а также спортивный пакет который сегодня уже доступен для хэтчбэка. Об этом 13 августа сообщил портал Motor1.

Отмечается, что обновление будет «мягким» — небольшие изменения коснулись решётки радиатора, бамперов, колесных дисков и оптики. Что касается пакета, то автомобили получат новые элементы обвеса и кузова, а также 18-дюймовые колёса. Оборудованы автомобили будут 18-дюймовыми колёсными дисками с десятью спицами.

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Напомним, 10 поколение модели Civic Honda выпускает с октября 2015 года. Спортивную модификацию Type R японский автопроизводитель представил широкой публике в марте 2015 года на автосалоне в Женеве.

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