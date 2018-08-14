Китайский волшебный кубик поможет Следственному комитету взломать Telegram

Москва, , 05:16 — REGNUM Компания Ester Solutions выиграла тендер на поставки китайских приборов MagiCube для Следственного комитета РФ, сообщает «Коммерсант».

Как отмечает глава компании, выигравшей тендер, MagiCube способен извлечь из телефона на платформах iOS и Android личные данные пользователя — его имя, адрес электронной почты и пересписки из мессенджеров, в том числе и Telegram. Как отмечает автор компании, китайские продукты хорошо приспособлены для работы с телефонами под управлением операционной системы Android.

По данным издания, устройства MagiCube представляют собой черные чемоданчики, внутри которых находится сенсорный экран и «большое количество проводов». Отмечается, что данные устройства могут отсматривать большие количества телефонов за короткий промежуток времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава Digital Design Андрей Федоров назвал спор между ФСБ и Telegram «политизированным», при этом стороны конфликта не ищут компромисса, а, наоборот, идут на обострение.

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