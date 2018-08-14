ВКонтакте анонсировала реформу системы приватности соцсети

Москва, , 00:34 — REGNUM Социальную сеть «ВКонтакте» ждет масштабная реформа системы приватности, заявил операционный директор Андрей Рогозов на своей странице в соцсети.

Причиной реформы Рогозов назвал участившиеся случаи уголовного преследования пользователей за репосты. В связи с этим руководство соцсети уже вводит дополнительные меры, которые ограничивают доступ к контенту пользователей.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — заявил Рогозов.

Также Рогозов подчеркнул, что в ближайшее время «ВКонтакте» исчезнет список людей, сделавших репост записи, а также появится возможность сделать личный профиль доступным только для друзей.

Ранее Mail.ru Group назвала обвинительные приговоры за действия в соцсетях «абсурдными». По их мнению, в последнее время количество обвинительных приговоров за репосты и лайки в соцсетях достигло критической массы.

В официальном заявлении группа компаний также подчеркнула, что уголовные наказания за репосты в соцсетях избыточны и необходимо изменение законодательства и правоприменительной практики в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт IT-рынка Андрей Рябых заявил, что новые приватные настройки социальной сети «ВКонтакте» позволят опровергать обвинения в том, что информация «публично распространялась неограниченному кругу лиц».

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