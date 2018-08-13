Первый модернизированный Ту-95МСМ поднимется в воздух в конце 2019 года

Москва, , 16:59 — REGNUM Российское Министерство обороны заказало компании «Туполев» глубокую модернизацию стратегического ракетоносца Ту-95, сообщает 13 августа Интерфакс-АВН со ссылкой на главу компании Александра Конюхова.

По его словам, соответствующий контракт был подписан еще в июне 2018 года. Исполнителем работ будет Таганрогский авиационный завод.

Первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ должен состояться в конце 2019 года.

По разным данным, после модернизации Ту-95 сможет нести новые крылатые ракеты большой дальности, получат более мощные двигатели НК-12МПМ, новое радиоэлектронное и навигационное оборудование на отечественной элементной базе. Кроме того, будет расширен спктр вооружения, которое будет нести и применять модернизированный стратегический ракетоносец.

Стоит отметить, что компания «Туполев» уже работает над глубокой модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 являются воздушным компонентом российских сил ядерного сдерживания. Кроме того, в ходе боевых действий в Сирии Ту-160 и Ту-95МС нанесли более 60 ударов крылатыми ракетами по различным объектам незаконных вооруженных формирований.

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