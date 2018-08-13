Lifan предложил клиентам сэкономить при покупке машины до 200 тыс. рублей

Москва, , 15:51 — REGNUM Китайский автопроизводитель Lifan предложил российским покупателям программы, согласно которым при покупке моделей Х60 или Solano II можно сэкономить до 200 тыс. рублей. Об этом 13 августа сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предложения будут действовать до 30 сентября, покупатели автомобилей могут воспользоваться скидками при участии в программах трейд-ин (до 85 тыс. рублей) и «Гарантия минимальной доставки» (выгода может составить более 95 тыс. рублей). Отмечается также, что при покупке некоторых комплектаций Lifan X6 сумма кэш-бэка от банка ПАО «Совкомбанк» может составлять более 250 тыс. рублей, а при покупке Solano II — более 205 тыс рублей.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщало о том, что за первые пять месяцев 2018 года Lifan удалось продать в России 5949 автомобилей. Среди других китайских автопроизводителей эта компания занимает на российском рынке лидирующее положение.

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