Honda представила в ЕС обновлённый компакт-кроссовер HR-V

Брюссель, , 15:22 — REGNUM Японская компания Honda представила в ЕС обновленный HR-V 2019 модельного года. Фотографии автомобиля 13 августа опубликовал портал Motor1.

Эксперты отмечают, что внешне новая модель от старой отличается не так уж и сильно. Самые очевидные изменения располагаются в передней части машины, где над решёткой радиатора появилась блестящая хромированная панель. Они коснулись бампера, фар и воздухозаборников, которые теперь оборудованы противотуманными фарами. Отмечается, что более дорогие версии автомобиля будут поставляться с 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

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Напомним, модель HR-V относится к классу компакт-кроссоверов, второе поколение этого автомобиля Honda выпускает с 2015 года. Компания продаёт трехдверную и пятидверную версии машины.

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