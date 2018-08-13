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Компания Wald выпустила тюнинг-пакет для шестой серии BMW

Техника

В комплект вместе с элементами обвеса вошли выхлопная система и колёсные диски

Токио, 13 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Всемирно известный производитель тюнинг-наборов Wald выпустил пакет для двух модификаций BMW 6-series F06 — 640i и 650i. Об этом 13 августа сообщил портал SpeedMe.

В пакет входят передний и задний бамперы, боковые юбки, задний спойлер и передние завихрители. В качестве материала было использовано армированное стекловолокно. Кроме обвеса в пакет вошли 22-дюймовые разноширокие колёсные диски, а также выхлопная система спотивного типа.

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Напомним, японская компания Wald изначально выпускала тюнинг-пакеты для машин японских производителей, впоследствии она стала работать с компаниями из ЕС. В их число входят такие производители как Ferrari и Lamborghini.

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