Компания Wald выпустила тюнинг-пакет для шестой серии BMW

Токио, , 12:56 — REGNUM Всемирно известный производитель тюнинг-наборов Wald выпустил пакет для двух модификаций BMW 6-series F06 — 640i и 650i. Об этом 13 августа сообщил портал SpeedMe.

В пакет входят передний и задний бамперы, боковые юбки, задний спойлер и передние завихрители. В качестве материала было использовано армированное стекловолокно. Кроме обвеса в пакет вошли 22-дюймовые разноширокие колёсные диски, а также выхлопная система спотивного типа.

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Напомним, японская компания Wald изначально выпускала тюнинг-пакеты для машин японских производителей, впоследствии она стала работать с компаниями из ЕС. В их число входят такие производители как Ferrari и Lamborghini.

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