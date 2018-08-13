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Индия намерена увеличить количество космических запусков

Техника

В планах компании на ближайшие три года запустить на орбиту Земли порядка 50 спутников

Нью-Дели, 13 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Организация космических исследований Индии (ISRO) планирует в течение ближайших 16 месяцев осуществить 31 космический запуск — в среднем по два запуска в месяц, заявил глава ISRO Кайласавадиву Сиван в интервью NDTV.

По его словам, организация рассчитывает произвести девять запусков с сентября 2018 года по январь 2019-го и 22 — с февраля по декабрь следующего года.

В общей сложности, отметил глава ISRO, в планах компании на ближайшие три года запустить на орбиту Земли порядка 50 спутников, в том числе и иностранные.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия намерена покорить Луну и стать лидером по добыче источника безотходной ядерной энергии — гелия-3, которым богат спутник Земли. Уже в октябре этого года ISRO планирует отправить на Луну миссию для исследования территории на поверхности Луны и анализа проб коры на наличие признаков воды и гелия-3.

Читайте подробнее: Индия рвётся в лидеры по добыче лунного источника энергии

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Космические программы иностранных государств
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