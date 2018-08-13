Шпионы выложили в сеть фотографии салона минивэна Cosmos от COS

Пекин, , 11:59 — REGNUM В сети появились фотографии салона минивэна Cosmos, который выйдет под маркой COS (бренд принадлежит китайскому производителю Changan). Фотографии машины 13 августа опубликовал портал NJCar.

Новый автомобиль будет оборудован бензиновым турбированным мотором, объем которого составит 1,5 л, его мощность составит 156 л.с. Машина будет продаватсья только в переднеприводном варианте. По мнению экспертов, модель станет прямым конкурентом популярного японского автомобиля Honda Odyssey.

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Напомним, премьера Cosmos пройдёт в августе 2018 года на автосалоне в городе Ченду (столица провинции Сычуань). Стоит отметить, что новая трёхрядная машина получит множество функций, среди которых будут и различные системы помощи водителю.

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