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Заводы российских автопроизводителей возобновили свою работу

Техника

Сотрудники предприятий вышли из летнего корпоративного отпуска

Заводы российских автопроизводителей возобновили свою работу
Anonyme
Сборка машин

Москва, 13 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Сегодня, 13 августа 2018 года, свою работу возобновили конвейеры заводов «АвтоВАЗ», Nissan, Toyota, «ПСМА Рус», «Лада-Ижевск» и «GM-АвтоВАЗ». Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службы компаний.

Представители автопроизводителей сообщили журналистам, что конвейеры будут работать в обычном режиме, и напомнили о том, что во время отпусков на предприятиях проводились работы по профилактике оборудования.

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Напомним, на данный момент не работает завод Renault, расположенный в Москве. Сотрудники предприятия выйдут из летнего корпоративного отпуска 27 августа 2018 года.

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