Составлен топ-5 самых популярных в мире ситикаров

Рим, , 07:32 — REGNUM Составлен рейтинг самых популярных в мире ситикаров по итогам продаж первого полугодия 2018 года, место лидера досталось Maruti Alto (109 132 ед.). Над составлением списка работали аналитики агентства focus2move.

Отмечается, что всего в мире с января по июнь 2018 года в этом сегменте авторынка было продано 2,15 млн автомобилей. Второе место в списке занял Fiat 500 (103 729 ед.), третье — Ford Ka (97 496). В топ-5 также вошли Fiat Panda (95 252 ед.) и Hyundai Grand i10 (87 943 ед).

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Напомним, Alto — ситикар, который производится индийским автопроизводителем Maruti (контрольный пакет акций принадлежит японской компании Suzuki). Второе поколение автомобиля предприятие выпускает с 2012 года.

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