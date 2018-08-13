Китайцы намерены обойти Илона Маска в «гонке Hyperloop» уже к 2021 году

Чэнду, Китай, , 07:21 — REGNUM Китайские инженеры намерены построить и испытать прототип новейшей гиперскоростной транспортной системы на скоростях до 1,5 тыс. км/ч уже к апрелю 2021 года, сообщает 13 августа газета China Daily.

По словам Чжана Вэйхуха и его команды разработчиков из Юго-западного университета Цзяотун в столице провинции Сычуань города Чэнду, схожая идея, предъявленная миру американским миллиардером Илоном Маском в 2013 году, была встречена со скепсисом вперемешку с энтузиазмом. И для этого были основания, поскольку, в отличие от обычных поездов, так называемый проект Hyperloop подразумевает передвижение поезда в замкнутом вакуумном тоннеле, где нет сопротивления воздуха.

По словам Чжана, как только его проект, аналогичный проекту Маска, будет готов в течение трех лет, можно будет начинать испытания. Пока же был построен только прототип в масштабе 1:10. Чжан также отметил, что французские и японские специалисты также заинтересовались подобного рода разработками, что знаменует старт «гонки скоростей».

ИА REGNUM сообщало, что Китай вслед за американцем Илоном Маском намерен принять участие в «гонке скоростей». Если проект Маска подразумевает разгон до 1200 км/ч, то китайцы намерены достигнуть 1500 км/ч. Однако ряд экспертов относится к этому проекту с изрядной долей скепсиса.

В частности, за 5 лет с объявления Маском проекта ничего стоящего так и не было представлено. Кроме того, нынешний китайский проект, как и проект Маска, является реинкарнацией китайских же наработок начала 2000-х, от которых по каким-то причинам ранее отказались.

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